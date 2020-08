Ivanka Trump lancia la ricandidatura del padre: “Lo amo perché è reale. Lui sceglie il popolo”. E lancia una frecciatina a Biden (Di venerdì 28 agosto 2020) Ivanka Trump non è solo la figlia brillante del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, pronto alla ricandidatura per un secondo mandato se uscirà vincitore dalle elezione del tre novembre. Ivanka Trump è anche la migliore consigliera del tycoon. Prima di introdurre il padre davanti a una Casa Bianca affollata di spettatori, Ivanka elogia la sua linea politica. “Amo mio padre perché è’ reale e lo rispetto perché è efficace. Lui sceglie il popolo. Siete voi l’élite di cui si prende cura e per la quale si preoccupa di guadagnare punti”. Attaccando indirettamente il candidato dem Joe Biden e le precedenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

