Ivanka Trump arriva sul palco, Melania sorride poi il cambio di espressione | Video (Di venerdì 28 agosto 2020) Melania Trump è tornata a far parlare di se. Tutta “colpa” delle espressioni del suo volto in occasione dell’arrivo di Ivanka, la figlia del marito, sul palco durante la serata conclusiva della convention repubblicana a cui, ovviamente, ha preso parte il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Prima il sorriso, tirato, poi il repentino cambio d’espressione e lo sguardo gelido. Questo l’esito del primo faccia a faccia dopo le rivelazioni, contenute in un libro, in base alle quali tra Ivanka e la moglie del padre Donald i rapporti sarebbero tesissimi. Leggi anche: 1. Elezioni Usa 2020, la convention repubblicana. Trump all’attacco della “sinistra socialista”. ... Leggi su tpi

