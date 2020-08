Ivanka Trump arriva sul palco: Melania prima sorride, poi cambia espressione e la fulmina (Di venerdì 28 agosto 2020) Melania Trump appears to stop smiling after Ivanka walks past on stage at the RNC pic.twitter.com/fRVX9kP4bC— The Sun (@TheSun) August 28, 2020prima il sorriso, poi l’espressione cambia e lascia spazio ad una smorfia tirata. Così è apparsa la first lady Melania Trump all’arrivo di Ivanka Trump, figlia del marito Donald, sul palco durante la serata conclusiva della convention repubblicana. Un libro di recente pubblicazione vorrebbe tesissimi i rapporti tra la First Lady e la figliastra. Leggi su huffingtonpost

repubblica : Ivanka Trump: 'I politici scelgono il partito, mio padre le persone. Siete voi le elite' - FilippoCarmigna : Ivanka Trump: 'I politici scelgono il partito, mio padre le persone. Siete voi le elite' - Corriere : E poi: «Papà, ti attaccano perché non sei convenzionale ma io ti voglio bene perché sei autentico e ti rispetto per… - HuffPostItalia : Ivanka Trump arriva sul palco: Melania prima sorride, poi cambia espressione e la fulmina - zazoomblog : Ivanka Trump arriva sul palco Melania sorride poi il cambio di espressione Video - #Ivanka #Trump #arriva #palco… -

Ultime Notizie dalla rete : Ivanka Trump Ivanka Trump si prende la scena: "Papà ha cambiato Washington, non viceversa" L'HuffPost Trump accetta la nomination. Sfida a Biden: "La scelta è tra sogno americano e socialismo"

Washington, 26 agosto 2020 - Donald Trump accetta la nomination per la Casa Bianca e conclude la convention repubblicana con una zampata al suo avversario: "Biden se eletto sarà colui che distruggerà ...

Ivanka incorona suo padre: “Famiglia e lavoro i valori dei Trump”

Famiglia e lavoro. Questi i punti principali del discorso di Ivanka alla convention repubblicana nell’ultimo intervento prima del discorso di Donald Trump. Un intervento, quello della secondogenita de ...

Washington, 26 agosto 2020 - Donald Trump accetta la nomination per la Casa Bianca e conclude la convention repubblicana con una zampata al suo avversario: "Biden se eletto sarà colui che distruggerà ...Famiglia e lavoro. Questi i punti principali del discorso di Ivanka alla convention repubblicana nell’ultimo intervento prima del discorso di Donald Trump. Un intervento, quello della secondogenita de ...