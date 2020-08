Ivanka incorona suo padre: “Famiglia e lavoro i valori dei Trump” (Di venerdì 28 agosto 2020) Famiglia e lavoro. Questi i punti principali del discorso di Ivanka alla convention repubblicana nell’ultimo intervento prima del discorso di Donald Trump. Un intervento, quello della secondogenita del presidente, atteso da molti visto il legame da sempre molto stretto tra lei e il padre, ma anche per il ruolo che in molti hanno attribuito, o cercato di attribuire alla 38enne moglie di Jared Kushner, nelle decisioni del presidente. LEGGI ANCHE > La storia di Ivanka Trump che ha violato la quarantena per le vacanze di Pasqua raccontata dal NY Times Il discorso di Ivanka alla convention repubblicana Nel suo discorso, Ivanka alla convention ha voluto concentrarsi sulla questione di cui si occupa alla Casa Bianca, ovvero le famiglie che lavorano, ma la parte più attesa ... Leggi su giornalettismo

