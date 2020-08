Italia in lutto: morto Flavio Briatore – dalla Bufala Giustiziere alla Bufala Feccia (Di venerdì 28 agosto 2020) Ci avete segnalato una Bufala dal titolo Italia in lutto: morto Flavio Briatore. Basata sul meccanismo della Bufala del Giustiziere, quel genere di Bufala che rende automaticamente peggiore sia chi la scrive che chi la legge. Un coacervo di esaltazione carnascialesca che porta chi si ritiene giusto ordinando ad un Dio simile a Morgan Freeman di punire i malvagi a diffondere ogni sorta di allarmismo e rendersi ridicolo e grottesco agli ordini di chi lo incita. Perché ovviamente si tratta di una Bufala, ma dinanzi ad un testo come È morto Flavio Briatore, a dare ... Leggi su bufale

Ore difficili e di dolore per uno degli inviati di punta del tg satirico Striscia la Notizia. Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Valerio Staffelli, che ha perso il padre Gennaro. Nel suo messa ...

Musica in lutto in una città che ha conquistato vette di trascendenza grazie al jazz: è morto Pier Luigi Cremonini (nella foto), ‘Gigi’ per gli intimi, 81 anni, nato a Castelfranco Emilia (nel Modenes ...

