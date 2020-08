Irina Shayk posa senza trucco (intanto Bradley Cooper prova i capelli anni ’70) (Di venerdì 28 agosto 2020) Dai tempi della loro unione Irina Shayk e Bradley Cooper hanno maturato stili diversi e sperimentato nuove versioni di look. L’ultimo in ordine di apparizione è forse il più lampante, con la top model russa in posa senza trucco sulla September Issue di Vogue Italia e il divo di Hollywood sul set in versione anni ’70 con la chioma scura e la riga in mezzo. Star senza trucco sui social sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna

