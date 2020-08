Io sono leggenda: il film con Will Smith stasera su Italia 1 (Di venerdì 28 agosto 2020) Will Smith torna in TV stasera su Italia 1, alle 21:30, con Io sono leggenda, il film diretto nel 2007 da Francis Lawrence. stasera su Italia 1, alle 21:30, va in onda Io sono leggenda, il film diretto nel 2007 da Francis Lawrence, con Will Smith. Basato sull'omonimo libro di Richard Matheson (che ha anche partecipato al film in fase di scrittura, non rimanendo tuttavia soddisfatto dal risultato finale), si tratta della terza trasposizione cinematografica del romanzo post apocalittico. In seguito ad un terribile virus che ha contagiato l'intero pianeta, il brillante scienziato Robert Neville (Will ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Io sono leggenda: il film con Will Smith stasera su Italia 1 - ginetta1976 : RT @LesFleursduMar: Chissà da dove arriva questa leggenda metropolitana che i solitari sono degli infelici. I solitari sono contentissimi d… - crycrylu : RT @LesFleursduMar: Chissà da dove arriva questa leggenda metropolitana che i solitari sono degli infelici. I solitari sono contentissimi d… - maldinapoli : RT @MMmarco0: Leggenda narra che ogni giorno decine di persone fanno voli intercontinentali di 13-14 ore con la mascherina e: 1) Sono tutt… - mimmi27612832 : RT @LesFleursduMar: Chissà da dove arriva questa leggenda metropolitana che i solitari sono degli infelici. I solitari sono contentissimi d… -