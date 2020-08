Investito da un pullman e sbalzato sull'asfalto: è grave alla Poliambulanza (Di venerdì 28 agosto 2020) Verso le 12.30 di giovedì, un 85enne di casa a Brescia Due è stato Investito in città, lungo via Solferino, da un bus che stava uscendo dalla stazione dei pullman. L'uomo è stato sbalzato a terra e, ... Leggi su bresciatoday

Ultime Notizie dalla rete : Investito pullman

QuiBrescia.it

(red.) Giovedì mattina verso le 13 stava passeggiando in via Solferino quando pare sia stato investito da un pullman di linea che usciva dal parcheggio. In realtà la dinamica non è ancora chiara: la P ...Stava percorrendo a piedi via Solferino, sfilando proprio davanti all'autostazione dei pullman, in città, l'anziano che poco dopo le 12.30 è stato urtato da un bus di linea che stava per immettersi su ...