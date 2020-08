Investita da un treno alla stazione, donna ferita. Traffico ferroviario in tilt (Di venerdì 28 agosto 2020) Una 52enne è stata urtata da un treno in arrivo alla stazione di Firenze Rovezzano intorno alle 10,30. Soccorsa dai sanitari del 118, non sarebbe in pericolo di vita. Il Traffico ferroviario è rimasto ... Leggi su lanazione

I treni hanno subito ritardo e parziali cancellazionii. Gli inquirenti stanno accertando la dinamica ma è chiaro che si tratti di un gesto estremo su cui si sta indagando PORTOGRUARO. Il corpo di una ...

Firenze, 28 agosto 2020 - Una 52enne è stata urtata da un treno in arrivo alla stazione di Firenze Rovezzano intorno alle 10,30. Soccorsa dai sanitari del 118, non sarebbe in pericolo di vita. Il traf ...

