Inter e Atalanta, Serie A verso l’ok alla richiesta di posticipo (Di venerdì 28 agosto 2020) Inter Atalanta posticipo prima giornata – È partito il countodwn per l’inizio della Serie A 2020/21. I club nel Consiglio di Lega dello scorso 3 agosto avevano espresso la volontà di partire il weekend del 19-20 settembre. Nella giornata di ieri alcune società, Inter e Atalanta su tutte, hanno proposto di tornare in campo con … L'articolo Inter e Atalanta, Serie A verso l’ok alla richiesta di posticipo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

