Inter, chiesto il rinvio della prima giornata di Serie A: si della Lega (Di venerdì 28 agosto 2020) L’Inter ha chiesto il rinvio della prima giornata di Serie A dopo l’impegno in Europa League Manca solo l’ufficialità, ma la Serie A 2020/2021 dell’Inter inizierà il fine settimana del 26-27 settembre e non una settimana prima come per tutte le altre squadre. Il club nerazzurro ha fatto pervenire in Lega la richiesta di posticipare l’esordio in campionato dopo aver concluso il proprio percorso europeo solo il 21 agosto. “L’Inter è stata la prima, ieri, a far arrivare alla Lega di A una richiesta ufficiale per poter posticipare la prima ... Leggi su intermagazine

