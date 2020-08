Incidente a Secondigliano, morto ras del clan Di Lauro (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGaetano Todisco, detto “o ninnone”, ha perso la vita a seguito di un grave Incidente in moto. Ritenuto vicino al clan Di Lauro, l’uomo si è schiantato contro alcune auto parcheggiate nei pressi di via Misteri di Parigi, a Secondogliano, nella zona conosciuta anche come “terzo mondo”. Insieme a Todisco, classe 1978, sullo scooter era presente anche un altro passeggero, che ha riportato alcune fratture. Niente da fare invece per il ras, morto sul colpo a causa del violento impatto con le macchine in sosta. Da chiarire ancora la dinamica dell’Incidente, su cui ora indagano le forze dell’ordine. “O ninnone”, considerato molto vicino a Marco Di Lauro durante la latitanza di quest’ultimo, ... Leggi su anteprima24

