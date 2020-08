Incendi Sardegna: 20 roghi nell’Isola, Canadair in azione (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono 20 gli Incendi che anche oggi hanno mandato in fumo diversi ettari di macchia mediterranea e boschi in Sardegna. In tre casi, per spegnere le fiamme, è servito l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. A Escalapano (Sud Sardegna) si sono levati in volo due elicotteri, uno leggero e un Super Puma, per avere la meglio su un rogo che ha percorso una superficie di circa 1500 mq di rimboschimento di conifere. Un Incendio anche a Posada (Nuoro): qui il fuoco ha percorso una superficie di circa un ettaro di incolti e una minima parte di oliveto. Infine fiamme a Bonorva (Sassari) dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. L’Incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di bosco di roverella e pascolo ... Leggi su meteoweb.eu

Sono 20 gli incendi che anche oggi hanno mandato in fumo diversi ettari di macchia mediterranea e boschi in Sardegna. In tre casi per spegnere le fiamme è servito l'intervento dei mezzi aerei della fl

Incendi, è allerta in Sardegna: sabato 29 agosto bollino arancione

L'ondata di caldo che accompagna la regione non dà segni di cedimento e continua l'allerta incendi nell'Isola. La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incen

Sono 20 gli incendi che anche oggi hanno mandato in fumo diversi ettari di macchia mediterranea e boschi in Sardegna. In tre casi per spegnere le fiamme è servito l’intervento dei mezzi aerei della fl ...L’ondata di caldo che accompagna la regione non dà segni di cedimento e continua l’allerta incendi nell’Isola. La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incen ...