In Puglia 52 nuovi casi di coronavirus su oltre 3200 test: nessun decesso registrato (Di venerdì 28 agosto 2020) In Puglia sono stati registrati 52 nuovi casi di coronavirus: è quanto emerge dal Bollettino Epidemiologico Regionale sul covid-19 per la giornata del 28 agosto. Complessivamente sono stati effettuati ... Leggi su baritoday

