In Ottobre esce il film “Burraco Fatale” (Di venerdì 28 agosto 2020) Un cast di donne italiane, attrici e regista, danno vita al nuovo film della Fenix Entertainment che promette di intrigare alla Sex and the City e divertire all’italiana: passioni, amicizia e viaggi in “Burraco Fatale”, ovvero la partita della vita. In Ottobre nelle sale italiane. TRAMA Quattro donne, amiche, affrontano un’inaspettata convocazione ad un torneo di burraco internazionale. Il viaggio, però, promette ben più di un tranquillo torneo di carte e le donne si ritrovano ad osare, bleffare e rischiare nella vita come nella competizione. I problemi d’amore delle donne, ma soprattutto la passione, l’intrigo, la voglia di osare sono raccontati al femminile con ironia e amicizia. Ed è il legame fra le quattro donne ad essere il protagonista di questa attesissima pellicola. Il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

