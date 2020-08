In Italia altri 1462 casi, la Campania è la seconda regione per contagi (183) (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono 1462, oggi, i nuovi casi di positività al virus (ieri erano stati 1411) su 97.065 tamponi. E’ il dato più alto dall’inizio di maggio. 9 i decessi nelle ultime 24 ore. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: +7 (per un totale di 74). I ricoverati con sintomi sono 47 in più (1.178). La regione che presenta il maggior numero di casi è la Lombardia (316), seguita dalla Campania (183). Vengono poi Lazio (166) ed Emilia Romagna (164). Più staccate Piemonte (91) e Toscana (82). Tutte le altre regioni presentano meno di 70 nuovi casi di contagio. Chiude il quadro il Molise con una sola positività. Nessuna regione, in ogni caso, registra zero casi. Per quanto riguarda la ... Leggi su ilnapolista

