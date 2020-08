In Francia 'crescita esponenziale' del Covid: i sintomatici superano gli asintomatici (Di venerdì 28 agosto 2020) Le parole sono pesanti: in Francia si assiste a una "crescita esponenziale" dell'epidemia, secondo la Direzione generale della Sanità. Le ultime cifre parlano di 7.300 casi in 24 ore, solo il 31 marzo ... Leggi su globalist

ankerachele : In #Francia 'crescita esponenziale' del #COVID19 : i sintomatici superano gli asintomatici. Si va verso il… - globalistIT : - bol692 : Mi spiegate perché se Messi venisse all’inter costerebbe 66 mln anziché 90mln se andasse in francia o inghilterra?… - LucianoDavite : In Francia hanno preso molto sul serio il rischio di crescita impetuosa dei contagi a seguito delle riapertura (dov… - RussianMike31 : RT @ultimenotizie: Emergenza #Coronavirus in #Francia: sono 5.429 i nuovi contagi registrati nelle ultime ore, in forte crescita rispetto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia crescita Francia: inflazione preliminare in crescita ad agosto +0,2 a/a Trend-online.com In Giappone Abe si dimette ma l’Abenomics resta, con le sue luci e ombre. E le sue tre frecce spuntate

In Giappone cala il sipario sugli anni del governo di Shinzo Abe, classe 1954. Il premier più longevo di sempre ha, infatti, annunciato le dimissioni a causa del peggioramento delle sue condizioni di ...

Coronavirus, altri 7.379 casi in Francia | Macron: "Non escludo nuovo lockdown" | Ungheria chiude frontiere da settembre

"Non escludo totalmente un nuovo lockdown, noi però faremo di tutto per impedirlo". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, mentre nel Paese si registrano 7.379 nuovi casi di coronavirus, ...

In Giappone cala il sipario sugli anni del governo di Shinzo Abe, classe 1954. Il premier più longevo di sempre ha, infatti, annunciato le dimissioni a causa del peggioramento delle sue condizioni di ..."Non escludo totalmente un nuovo lockdown, noi però faremo di tutto per impedirlo". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, mentre nel Paese si registrano 7.379 nuovi casi di coronavirus, ...