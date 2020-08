In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Agosto: I numeri del Viminale: 1.218 positivi da marzo (Di sabato 29 agosto 2020) Propaganda – I dati del Viminale Sbugiardato Salvini: sono migranti solo lo 0,4% dei positivi “I porti si devono chiudere altrimenti se l’emergenza sanitaria tornasse per colpa di qualche sbarcato sapremo chi andare a prendere o chi andare a denunciare”. I nuovi ingressi sono “un rischio non più solo economico e sociale, ma anche sanitario visto l’alto numero di sbarcati positivi”. E ancora ieri: “Pur di spalancare porte e porti, … di Valeria Pacelli Il taglio dei pagliacci di Marco Travaglio Dunque, ricapitolando. L’Innominabile, che anziché abolire il Senato voleva abolire le elezioni per il Senato e definiva “ridicolo avere 945 parlamentari” perché “la riduzione del numero dei politici è la priorità per essere ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Agosto: I Voltagabbana del No al referendum. Giravolte - borghi_claudio : Come al solito l'unica informazione vera sul MES la trovate su @LaVeritaWeb Domani @giuslit in edicola - fattoquotidiano : I costituzionalisti hanno fatto finta di non capire la questione in gioco, e hanno cercato di spostarla sul piano t… - MatteoMarchini5 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Agosto: I numeri del Viminale: 1.218 positivi da marzo - Sardanapalooo : RT @fcin1908it: EDICOLA CDS - L'Inter punta sul sicuro: Kolarov a sinistra e Vidal - -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Agosto: I Voltagabbana del No al referendum. Giravolte Il Fatto Quotidiano Se la pandemia oscura anche le elezioni Usa

Come avviene nella trasmissione delle onde, il Covid si è imposto come fenomeno di interferenza distruttiva rispetto ai fenomeni in corso. È il caso delle elezioni Usa ormai quasi alle porte. Il pross ...

Giulia Salemi: "Francesco Monte? Non ci sentiamo più"

Giulia Salemi, intervistata dal settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha parlato nuovamente della sua storia con Francesco Monte, nata, nel 2018, all'interno della casa del 'Grande Fratello ...

Come avviene nella trasmissione delle onde, il Covid si è imposto come fenomeno di interferenza distruttiva rispetto ai fenomeni in corso. È il caso delle elezioni Usa ormai quasi alle porte. Il pross ...Giulia Salemi, intervistata dal settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha parlato nuovamente della sua storia con Francesco Monte, nata, nel 2018, all'interno della casa del 'Grande Fratello ...