"In America per cose così ci si dimette o si viene licenziati". Di Maio abbronzato, lo fanno nero: non si ride più (Di venerdì 28 agosto 2020) Per cose come quelle di Luigi Di Maio "in America ci si dimette". Il New York Times non ride del post su Facebook pubblicato dal ministro degli Esteri, e anzi attacca lui e l'Italia. Sui social hanno spopolato i "meme" sull'abbronzatura dell'ex leader del M5s, decisamente "nero" per il troppo sole preso in vacanza. Lui, per una volta, ha reagito con ironia pubblicando su Facebook alcune delle foto-parodia che lo ritraggono, tra cui quella di assistente di colore di un Totò versione capo africano, e promettendo: "La prossima estate metterò la crema 50". Il prestigioso NY Times però prende la vicenda sl serio e scrive che chi ride del "Blackface" (il dipingere la faccia di nero per imitare le persone di colore) "negli Usa si ... Leggi su liberoquotidiano

