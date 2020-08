Imprese artigiane, chi sale e chi scende: la fotografia Unioncamere (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Aumentano le Imprese di pulizia e quelle che si occupano di tatuaggi e piercing. Crescono i giardinieri e i parrucchieri ed estetiste. Si riducono invece le Imprese di costruzioni e quelle che si occupano di ristrutturazione, i “padroncini” addetti ai trasporti su strada, gli elettricisti, i falegnami e i meccanici. Come mostra la fotografia scattata da Unioncamere e InfoCamere sull’evoluzione dei mestieri artigiani negli ultimi 5 anni, il settore, che conta poco meno di 1,3 milioni di Imprese, ne ha perse quasi 80mila tra il 2015 e il 2020. Ma alcuni “mestieri”- più vicini auno stile di vita a cui piace la cura di sé, degli spazi in cui si vive e del verde comune – crescono, raggiungendo anche numeri consistenti. E’ il caso ... Leggi su quifinanza

MichelaRoi : RT @dariodivico: Composizione Imprese artigiane: aumentano addetti alle pulizie e tatuatori. In calo muratori e “padroncini” (fonte Unionc… - AMorzenti : RT @dariodivico: Composizione Imprese artigiane: aumentano addetti alle pulizie e tatuatori. In calo muratori e “padroncini” (fonte Unionc… - dariodivico : Composizione Imprese artigiane: aumentano addetti alle pulizie e tatuatori. In calo muratori e “padroncini” (fonte Unioncamere) - impresacity : Unioncamere: perse 80mila imprese artigiane tra il 2015 e il 2020: Aumentano le imprese di pulizia e quelle che si… - CamCom_gov : RT @unioncamere: #imprese artigiane: aumentano addetti alle pulizie e tatuatori. In calo muratori e 'padroncini'. La fotografia scattata da… -