Impianto rifiuti, Maglione: “Danno all’agroalimentare, silenzio Mastella inspiegabile” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Pasquale Maglione sulla questione rifiuti. Di seguito il testo: “Dopo la contrarietà espressa fin da subito dal M5S, è confortante sapere che almeno la Provincia di Benevento si sia pronunciata contro la realizzazione dell’Impianto rifiuti nell’area Asi. Al contrario trovo però preoccupante il silenzio degli altri enti istituzionali locali. Apprendo che l’ASI ha provveduto a dare un prima via libero tecnico al progetto dell’Energreen, predisponendo uno studio sulla compatibilità ambientale e territoriale e rimandando la decisione definitiva alle autorità regionali e territoriali di riferimento. Un approccio cauto a cui ... Leggi su anteprima24

“Negli ultimi mesi, quasi come per magia, la provincia di Benevento è stata invasa da numerose richieste d’autorizzazione per la realizzazione di impianti per il trattamento dell’umido. L’ultima in or ...La sostituzione, in anticipo rispetto ai tempi prefissati, del materiale del biofiltro, una riduzione del quantitativo dei rifiuti trattati e una fase di triturazione dei rifiuti vegetali in un luogo ...