Immigrati, il Tar dà ragione al governo. L’ira di Musumeci: “Non ci hanno neanche ascoltati” (Di venerdì 28 agosto 2020) Palermo, 28 ago – I giudici danno ragione al governo giallofucsia contro il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Il Tar della Sicilia, in tempi record, con un decreto cautelare monocratico a firma del presidente della terza sezione depositato ieri pomeriggio, ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza del governatore siciliano, che aveva disposto lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza dell’isola nonché lo stop agli sbarchi dei clandestini – compresi quelli delle navi Ong – per ragioni di emergenza sanitaria, visto che molti Immigrati risultano positivi al coronavirus. Ebbene, il tribunale amministrativo regionale ha accolto l’istanza cautelare presentata dal governo Conte e ha fissato la camera di consiglio per il 17 settembre. Immediata la ... Leggi su ilprimatonazionale

