Immigrati, arriva la nave Ong finanziata da Banksy. “Sarà una missione antifascista e femminista” (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago – Dei tanti impieghi a cui il milionario street artist Banksy poteva destinare i suoi soldi, indovinate dove è caduta la scelta? Ma sull’immigrazione, ovviamente, e in particolare sulle Ong che mirano a trasformare il sud Italia nell’hotspot d’Europa. Il graffittaro, la cui identità ad oggi rimane ancora avvolta nel mistero, ha acquistato infatti uno yacht e starebbe finanziando l’ennesima iniziativa di «soccorso» (leggi: recupero clandestini «dimenticati» in mezzo al Mediterraneo dagli scafisti – tanto poi c’è chi sgomita per accaparrarseli) nell’infuocato tratto di mare tra la Libia e l’Italia. La barca si chiama Louise Michel, in omaggio a una anarco-femminista francese vissuta a cavallo tra l’800 e il ‘900. Secondo quanto riportato ... Leggi su ilprimatonazionale

roccor28 : Ormai siamo il campo profugo del mondo, venghino venghino, spero che ne arrivino 10000 al giorno. ??????? - bobby_nowr : @trash_italiano Le fobie, tra le quali l’omofobia, nascono per invidia della felicità altrui o per la paura che la… - mludodc : RT @IlPrimatoN: Dei tanti impieghi a cui il miliardario street artist Banksy poteva destinare i suoi soldi, la scelta è caduta ovviamente s… - Stefano63509560 : RT @IlPrimatoN: Dei tanti impieghi a cui il miliardario street artist Banksy poteva destinare i suoi soldi, la scelta è caduta ovviamente s… - enzono16 : RT @IlPrimatoN: Dei tanti impieghi a cui il miliardario street artist Banksy poteva destinare i suoi soldi, la scelta è caduta ovviamente s… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati arriva Immigrati, arriva la nave Ong finanziata da Banksy. “Sarà una missione antifascista e femminista” Il Primato Nazionale Il caso della startup che sfruttava gli immigrati. Il digitale non nasconda i vizi più antichi del mondo

La mia tesi è semplice: una cattiva impresa non diventa buona nel momento in cui usa innovazione e una narrazione digitale avvincente con quelle parole chiave che fanno impazzare gli algoritmi delle p ...

Il tiro a segno su Briatore per nascondere la bomba immigrazione

Dice bene il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro nel suo editoriale, in cui affronta la questione: “Criminalizzano le discoteche e chiudono gli occhi sui centri profughi”. Se mi posso permette ...

La mia tesi è semplice: una cattiva impresa non diventa buona nel momento in cui usa innovazione e una narrazione digitale avvincente con quelle parole chiave che fanno impazzare gli algoritmi delle p ...Dice bene il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro nel suo editoriale, in cui affronta la questione: “Criminalizzano le discoteche e chiudono gli occhi sui centri profughi”. Se mi posso permette ...