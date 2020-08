Immaginare la Rivoluzione dei Garofani (Di sabato 29 agosto 2020) Una serata particolare ideata da Alice Rohrwacher è quella che si tiene stasera 29 agosto in Piazza Maggiore (ore 22.30) nell’ambito del Cinema Ritrovato con la proiezione del film A invenção do amor (L’invenzione dell’amore) realizzato nel 1965 da Antonio Campos ispirato al poema di Daniel Filipe i cui versi saranno poi letti da Geppi Cucciari accompagnata sul grande schermo dalle tavole di Mara Cerri. Alice Rohrwacher ha lavorato durante il lockdown alla traduzione dei versi di Filipe che sarebbero … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Una serata particolare ideata da Alice Rohrwacher è quella che si tiene stasera 29 agosto in Piazza Maggiore (ore 22.30) nell’ambito del Cinema Ritrovato con la proiezione del film A invenção do amor ...Andrey Konchalovsky con Cari compagni, il film che presenta a Venezia in concorso, ha voluto per la prima volta nella sua carriera misurarsi con una lungometraggio di ambientazione storica e di impegn ...