Il video-messaggio di Achille Lauro ai giovani: ecco come la pensa sul Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) Anche Achille Lauro scende in campo al fianco delle istituzioni per sensibilizzare i più giovani. L’artista, che sui social conta oltre un milione di follower, ha suggerito ai fan di “ascoltare il messaggio dello Spallanzani”. “Agite in modo responsabile, utilizzate le mascherine seguite le regole del distanziamento e del lavaggio delle mani”, ha detto il cantante in un video-appello pubblicato anche sulla pagina Facebook della Regione Lazio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

mtvitalia : Abbiamo un messaggio speciale da parte dei @BTS_twt ?? Non perderti i #VMAs in diretta dagli Stati Uniti la notte… - OfficialSSLazio : ?? ‘Il Matador’ ha un messaggio per voi! #UEFASuperCup #CMonEagles ?? - PlacidoDomingo : Messaggio per Verona ! @arenadiverona - ZarkoOsses : RT @OfficialSSLazio: ?? ‘Il Matador’ ha un messaggio per voi! #UEFASuperCup #CMonEagles ?? - babicarvajal : RT @OfficialSSLazio: ?? ‘Il Matador’ ha un messaggio per voi! #UEFASuperCup #CMonEagles ?? -

Ultime Notizie dalla rete : video messaggio Il video-messaggio di Achille Lauro ai giovani: ecco come la pensa sul Covid Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Rezza (Iss): “Casi in aumento per la quarta settimana consecutiva, molti focolai legati a rientri da vacanze”

“Per la quarta settimana consecutiva aumenta il numero di casi di Covid-19 in Italia. Anche se l’indice Rt, che viene calcolato sulle persone sintomatiche, rimane al di sotto di 1. Sono molti i focola ...

Stefano Accorsi: «Attenti alle truffe, hanno hackerato il mio Facebook»

E' accaduto qualche giorno fa: il priofilo Facebook di Stefano Accorsi è stato hackerato. L'attore ha raccontato in videomessaggio l'accaduto, mettendo in guardia i suoi follower: «Messaggio important ...

“Per la quarta settimana consecutiva aumenta il numero di casi di Covid-19 in Italia. Anche se l’indice Rt, che viene calcolato sulle persone sintomatiche, rimane al di sotto di 1. Sono molti i focola ...E' accaduto qualche giorno fa: il priofilo Facebook di Stefano Accorsi è stato hackerato. L'attore ha raccontato in videomessaggio l'accaduto, mettendo in guardia i suoi follower: «Messaggio important ...