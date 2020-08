Il vestito verde di Melania Trump alla convention repubblicana diventa un meme su Twitter (Di venerdì 28 agosto 2020) Un lungo abito Valentino dal colore verde acceso è diventato protagonista di decine di meme sulla first lady statunitense Leggi su it.mashable

LelloPinto : #Trump a Melania. -Sei la mia ultima speranza, fa qualcosa per me-. -Ok. Metterò un vestito verde, il verde rappres… - bvdofrosex : È PURE VESTITO DI VERDE. - maricadale18 : @Simo_Ventura Bel vestito di Elisabetta franchi??verde e rosa ? - sadbls : ho appena comprato un vestito verde in pizzo a sirena lungo fino ai piedi. so quando metterlo? no mi sono innamorata? si. - Cinnamontomofo : @CeciliaLostMem In alternativa c'è etsy (io lò compro più che altro oggetti/regali), l'armadio verde, ebay e anche… -

Ultime Notizie dalla rete : vestito verde Ivanka Trump si prende la scena: "Papà ha cambiato Washington, non viceversa" L'HuffPost Christine Keller, sesso, droga e 007 la squillo ragazzina vestita di Profumo

Aveva un faccino pulito, di quelli di cui non bisogna fidarsi mai e l’aria da adolescente difficile, il broncio perenne sulle labbra, intrigante e permalosa. Si guardarono un attimo e lui fu perduto p ...

16 zaini per tornare al lavoro, o a scuola

Come le persone, anche i computer portatili, dopo mesi chiusi in casa su scrivanie più o meno provvisorie e più o meno improvvisate, col rientro dalle ferie e la riapertura delle scuole, ricomincerann ...

Aveva un faccino pulito, di quelli di cui non bisogna fidarsi mai e l’aria da adolescente difficile, il broncio perenne sulle labbra, intrigante e permalosa. Si guardarono un attimo e lui fu perduto p ...Come le persone, anche i computer portatili, dopo mesi chiusi in casa su scrivanie più o meno provvisorie e più o meno improvvisate, col rientro dalle ferie e la riapertura delle scuole, ricomincerann ...