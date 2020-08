Il vestito verde di Melania Trump alla convention repubblicana diventa un meme su Twitter (Di venerdì 28 agosto 2020) Un lungo abito Valentino dal colore verde acceso è diventato protagonista di decine di meme sulla first lady statunitense Leggi su it.mashable

SirioTesori : @mbmarino Per non parlare del cetriolo, vestito di verde per assomigliare a una zucchina. Un complotto delle cucurb… - _UnaLola : M il vestito verde fluo di Melania è un Valentino? - LelloPinto : #Trump a Melania. -Sei la mia ultima speranza, fa qualcosa per me-. -Ok. Metterò un vestito verde, il verde rappres… - bvdofrosex : È PURE VESTITO DI VERDE. -

Il vestito verde di Melania Trump alla convention repubblicana diventa un meme su Twitter

