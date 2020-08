Il Tour de France come un’epopea che non si può fermare (Di sabato 29 agosto 2020) Sarà ancora epico il Tour senza il Galibier e privo del pubblico acclamante lungo le strade Francesi? Parte oggi da Nizza l’edizione 107 del Tour de France e si concluderà il 20 settembre agli Champs-Elysée lungo un percorso di 3.470 chilometri. Prevista inizialmente il 27 giugno l’edizione 2020 è stata rinviata a causa del Covid-19. Per tre settimane i protagonisti della strada gialla, correranno senza incitazioni del pubblico, che a settembre animerà i luoghi di lavoro e diserterà quelli del … Continua L'articolo Il Tour de France come un’epopea che non si può fermare proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

