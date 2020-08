Il sound della Mostra del cinema (Di sabato 29 agosto 2020) Era il ‘300 quando Marchettus di Padua, Francesco Landini, Marcantonio Romano, composero dei mottetti dedicati al Doge, all’epoca molto apprezzati. Da allora, nei secoli, il rapporto tra Venezia e la musica è sempre stato molto stretto. Bene allora che in questo solco si inserisca una parte importante del programma dell’edizione numero 17 delle Giornate degli Autori, che vede come responsabile artistica Gaia Furrer, con diverse incursioni in Notti veneziane – L’isola degli autori, ideato con la collaborazione di Silvia Jop. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

paola_cuzco : RT @TarantaTweet: Mahmood approda al Concertone 2020 nel tempio senza confini della Taranta. Ci stupirà con il suo sound di culture diverse… - Emmasemotions : Mi sono innamorata di quasi tutte le frasi della canzone. Cioè diciamo che mi sono innamorata di #latina ... per… - SasatoreS : @vincycernic95 @lisypisy7 Il tuo essere hater della perry si vede da chilometri. Il disco è coeso, a livello di tem… - soloDioebuono : @netanyahu - yohwin : everglow lomlest non mi deluderanno mai sono le regine del mondo e voi dei cessi che usate la scusa della noise mus… -

Ultime Notizie dalla rete : sound della Il sound della Mostra del cinema Il Manifesto Il sound della Mostra del cinema

Era il ‘300 quando Marchettus di Padua, Francesco Landini, Marcantonio Romano, composero dei mottetti dedicati al Doge, all’epoca molto apprezzati. Da allora, nei secoli, il rapporto tra Venezia e la ...

La babysitter: Killer Queen, il trailer del sequel horror comedy con Bella Thorne

Piacevolmente accolto dagli spettatori nel 2017, la storia tra horror e commedia del film La Babysitter prosegue nel sequel La babysitter: Killer Queen, sempre in esclusiva per Netflix. Divertente e s ...

Era il ‘300 quando Marchettus di Padua, Francesco Landini, Marcantonio Romano, composero dei mottetti dedicati al Doge, all’epoca molto apprezzati. Da allora, nei secoli, il rapporto tra Venezia e la ...Piacevolmente accolto dagli spettatori nel 2017, la storia tra horror e commedia del film La Babysitter prosegue nel sequel La babysitter: Killer Queen, sempre in esclusiva per Netflix. Divertente e s ...