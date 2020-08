Il sindaco pescatore, trama e cast del film con Sergio Castellitto (Di venerdì 28 agosto 2020) Sergio castellitto in un tv movie di grande attualità e valore civile in onda su Rai1 domenica 30 agosto alle 21.25: Il sindaco pescatore, ispirato alla storia vera di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 con sette colpi di pistola. La fiction, diretta da Maurizio Zaccaro, è liberamente tratta dall’omonimo libro scritto dal fratello Dario Vassallo e Nello Governato (Edizioni Mondadori) con la sceneggiatura di Salvatore Basile. Ad interpretare Vassallo è Sergio castellitto (QUI la nostra intervista), insieme a lui c’è l’attore Renato Carpentieri nei panni di Gerardo Spira, il fedelissimo segretario comunale ai tempi della sua amministrazione. Nel ruolo di Antonio, il figlio di Angelo, ... Leggi su tvzap.kataweb

