Il selfie in Senza veli di Halle Berry che ha scatenato l’adorazione dei fan

Il selfie in topless di Halle Berry che ha scatenato l’adorazione dei fan (Di venerdì 28 agosto 2020) Con il covid molte abitudini sono senza dubbio cambiate e questo grazie alla quantità di tempo trascorsa in casa, lontano dal giudizio altrui, lavorando in smart working concedendosi libertà come non truccarsi, non stirare i capelli e per molte donne non indossare il reggiseno. Secondo una ricerca Genre, sexualités et santé sexuelle sulle donne francesi condotta da di Ifop su un campione di 3018 persone dai 18 anni in su, in molte hanno fatto tesoro dell’abitudine «no bra», niente più reggiseno, affermatasi durante il lockdown. È stato proprio l’isolamento imposto dalla quarantena da Covid-19 a portare le donne dal chiedersi «perché indossare un reggiseno adesso che ho provato la libertà di farne a meno?». Leggi su vanityfair

stanzaselvaggia : Sarebbe interessante capire perché decine e decine di poliziotti impediscono a normali cittadini di manifestare il… - francosardi : RT @stanzaselvaggia: Sarebbe interessante capire perché decine e decine di poliziotti impediscono a normali cittadini di manifestare il lor… - Missi65 : RT @stanzaselvaggia: Sarebbe interessante capire perché decine e decine di poliziotti impediscono a normali cittadini di manifestare il lor… - ArioPuggioni : RT @stanzaselvaggia: Sarebbe interessante capire perché decine e decine di poliziotti impediscono a normali cittadini di manifestare il lor… - chiara_monetti : RT @stanzaselvaggia: Sarebbe interessante capire perché decine e decine di poliziotti impediscono a normali cittadini di manifestare il lor… -