IL SEGRETO, anticipazioni di domenica 30 agosto. FINE delle repliche (Di venerdì 28 agosto 2020) domenica 30 agosto assisteremo su Canale 5 all’ultima maratona di repliche della prima stagione de Il SEGRETO. La riproposizione delle puntate iniziali della telenovela ha ottenuto durante l’estate indici d’ascolto alquanto lusinghieri, tenuto conto che non si trattava di episodi inediti.Leggi anche: DAYDREAMER: dal 7 settembre cambiano gli orari, ecco quando va in ondaVi ricordiamo che da lunedì 31 agosto tornano in onda le puntate dell’ultima annata prodotta, che erano state lasciate in sospeso a giugno. In questo modo si arriverà nel corso della stagione televisiva al gran finale della serie. anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 30 agosto 2020: Angustias si uccide. La ... Leggi su tvsoap

