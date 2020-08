Il Segreto anticipazioni dal 31 agosto al 5 settembre: le nuove puntate (Di venerdì 28 agosto 2020) Le nuove puntate de Il Segreto tornano in onda. L’ultima stagione della nota soap spagnola riprende dopo la pausa estiva. Ma cosa accade nella prossima settimana da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre 2020? Le anticipazioni rivelano che Rosa chiede a Marta di farle da damigella d’onore al suo matrimonio e lei accetta. Ma … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Le nuove puntate de Il Segreto tornano in onda. L’ultima stagione della nota soap spagnola riprende dopo la pausa estiva. Ma cosa accade nella prossima settimana da lunedì 31 agosto a sabato 5 settemb ...Le estimatrici di Daydreamer erano in pensiero, specie dopo la notizia della messa in onda anticipata di Uomini e Donne. La telenovela turca con protagonista Can Yaman, avrebbe dovuto andare in “ferie ...