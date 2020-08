Il ristoratore dei vip di Roma intubato per Covid in Sardegna, il fratello: “Voleva fuggire dai giovani di Porto Cervo” (Di venerdì 28 agosto 2020) Micalusi, il ristoratore dei vip di Roma positivo al Covid in Sardegna Johnny Micalusi è il titolare del rinomato ristorante Romano Assunta Madre, che quest’anno ha portato il noto brand anche in Sardegna, nella discoteca Sottovento di Porto Cervo. Johnny avrebbe dovuto fare ritorno a Roma martedì sera, ma poche ore prima si è sentito male ed è stato ricoverato all’Ospedale Covid di Sassari. “Da ieri è intubato e sedato. I medici hanno deciso così per aiutarlo meccanicamente nella respirazione. Proprio poco fa mi hanno fatto sapere che i polmoni hanno reagito bene, che c’è ossigenazione. Le condizioni sono stabili. Ovvio, siamo in apprensione. ... Leggi su tpi

Cristin14849886 : @myrtamerlino Non la conosco e non la seguo ma le chiedo, visto che si è inginocchiata per un afroamericano, di è i… - JFScollo : @LegaSalvini 3 recensioni “pessimo” fanno cambiare idea al ristoratore? Dai questa è una caxxxta...e Busti è stato… - infoitcultura : Diletta Leotta in ansia: Scardina e ristoratore dei vip, positivi al Covid - puntomagazine : Trovati, dai militari dell’arma, anche 3 dipendenti in nero, uno dei quali percepiva il reddito di cittadinanza… - aseret55 : Ristorante annulla il pranzo con Salvini dopo dei commenti sui social: la denuncia della Lega -… -

Ultime Notizie dalla rete : ristoratore dei Covid e Sardegna, il fratello del ristoratore dei vip: «Johnny voleva fuggire da Porto Cervo adesso è in terapia intensiva» Il Messaggero Ristorazione in Campo dei Mori: idee per un turismo di qualità

In campo dei Mori, giovedì, si è parlato di cucina, qualità ed eccellenza durante un incontro che ha messo assieme formazione, produzione e ristorazione locale. È il primo seme per un’idea di rilancio ...

In Abruzzo la prima zona rossa post lockdown. Sindaco: "Non potevo fare altrimenti"

Esattamente 11 giorni dopo, la positività di una dipendente di un ristorante della zona, che abita a Casamaina, ha fatto partire il secondo focolaio, con contagio esteso alla sua e altre due famiglie: ...

In campo dei Mori, giovedì, si è parlato di cucina, qualità ed eccellenza durante un incontro che ha messo assieme formazione, produzione e ristorazione locale. È il primo seme per un’idea di rilancio ...Esattamente 11 giorni dopo, la positività di una dipendente di un ristorante della zona, che abita a Casamaina, ha fatto partire il secondo focolaio, con contagio esteso alla sua e altre due famiglie: ...