"Il referendum non è una svolta storica" Renzi lascia liberi gli elettori (Di venerdì 28 agosto 2020) AGI - “Libertà di voto. Non condivido chi parla di attacco alla democrazia, ma neanche l'entusiasmo grillino sulla ‘svolta storica'";: così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha preso posizione sul referendum sul taglio dei parlamentari in un'interista a Repubblica. “Non è una svolta, è uno spot” perché se da un lato “taglia i parlamentari” dall'altro “lascia intatti i problemi del bicameralismo perfetto”, ha spiegato l'ex premier. Le stoccate a Zingaretti e Conte E a Zingaretti, che ritiene che per votare Sì al referendum occorra una nuova legge elettorale proporzionale, Renzi replica: “A me non ... Leggi su agi

fattoquotidiano : Referendum, “M5s pronto a votare prima la legge elettorale, l’intoppo non siamo noi”. Di Maio apre alla richiesta P… - Mov5Stelle : «Non capisco l’argomento dello squilibrio costituzionale. Perché un Parlamento meno numeroso, ma con gli stessi pot… - Mov5Stelle : «Dal punto di vista della funzionalità, avere commissioni significativamente meno numerose è una buona scelta. Non… - giandac73 : @Angelo_MB @Pasqual01029538 @mariannaaprile Lo chieda a Di Maio, è lui lo scandalizzato che dice (mentendo) che cos… - andreagambi : E non serve nemmeno un referendum: l’uovo di colombo -

Ultime Notizie dalla rete : referendum non Referendum, non chiamatelo «confermativo» | il manifesto Il Manifesto Di Maio: «Rispettare il patto con il Pd. Italia viva? Non chiude alla riforma»

ROMA — Luigi Di Maio, alla fine, il rischio è che gli unici davvero convinti a votare sì al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari siate voi, nonostante il voto favorevole di tutto il Par ...

Referendum, sondaggio: il "Sì" è in testa ma il "No" è in recupero

Domenica 20 e lunedì 21 settembre non si voterà solamente per le elezioni Regionali. Oltre alla tornata in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia – e si tratta di un appuntamento decisivo ...

ROMA — Luigi Di Maio, alla fine, il rischio è che gli unici davvero convinti a votare sì al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari siate voi, nonostante il voto favorevole di tutto il Par ...Domenica 20 e lunedì 21 settembre non si voterà solamente per le elezioni Regionali. Oltre alla tornata in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia – e si tratta di un appuntamento decisivo ...