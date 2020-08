“Il re del pesce”, Johnny Micalusi, ricoverato per Covid-19: apprensione tra i Vip (Di venerdì 28 agosto 2020) La diffusione del Covid-19 in Sardegna legata alle serate nelle discoteche diventa sempre più preoccupante. In queste ultime ore il ristoratore romano Johnny Micalusi, conosciuto come “Il re del pesce”, è stato ricoverato in ospedale a Sassari per Covid-19. A causa di diverse malattie pregresse, le sue condizioni di salute al momento sembrerebbero essere gravi. Il noto ristoratore, come tanti altri personaggi famosi, ha trascorso la sua estate 2020 in Costa Smeralda. In particolare, come riportato da Repubblica, quest’anno Micalusi ha concesso il proprio brand al ristorante Sottovento sulle colline di Porto Cervo. Al momento diversi personaggi famosi che negli ultimi giorni hanno avuto contatti con il ristoratore sono in ansia. Molto probabilmente ... Leggi su urbanpost

