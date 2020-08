Il racconto choc di Maguire: "Si sono accaniti sulle gambe, ho pensato di morire" (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA - " Ho temuto per la mia vita. So come sono andate le cose. Non sento di dovermi scusare con nessuno, le scuse si fanno quando hai fatto qualcosa di sbagliato ": il difensore e capitano del ... Leggi su corrieredellosport

TORINO - Harry Maguire racconta la sua verità. Arrestato per rissa e aggressione mentre era in vacanza sull'isola di Mykonos e condannato dalle autorità greche ad una pena, sospesa, di 21 mesi e 10 gi ...

