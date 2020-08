Il primo ministro giapponese Shinzo Abe si dimetterà a causa di problemi di salute (Di venerdì 28 agosto 2020) Il premier giapponese Shinzo Abe soffre di colite ulcerosa da anni ma le sue condizioni sono peggiorate recentemente, tanto che, secondo i media giapponesi, si dimetterà presto a causa di problemi di salute. Abe è un leader emblamatico del Giappone contemporaneo e, queste settimana, è diventato il primo ministro a capo del governo più lungo mai insediatosi a Tokyo. Dopo essere stato eletto per un anno nel 2006, quando è diventato il più premier più giovane nella storia del Paese, è stato rieletto nel 2012, nel 2014 e nel 2017. Nel 2007 aveva già dato le dimissioni premature a causa della sua colite ulcerosa. LEGGI ANCHE >Giappone: Black Lives Matter incoraggia il Paese ad affrontare il ... Leggi su giornalettismo

