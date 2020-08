Il patto scuola-Comune. Ecco il paese modello dove si apre in anticipo (Di venerdì 28 agosto 2020) Fabrizio Boschi Il sindaco di Valdengo (Biella): da fine giugno collaboro con il preside, il 7 settembre si inizia Stai a vedere ora che la soluzione a tutta questa baraonda viene fuori da Valdengo, un Comune dell'alto Piemonte a dieci chilometri da Biella. Valdengh, in piemontese, conta appena 2.300 abitanti, eppure il suo sindaco, il deputato di Forza Italia Roberto Pella, ha trovato la formula vincente per uscire dall'impasse scuola. A Valdengo, infatti, l'istituto comprensivo (400 alunni di elementari e medie del paese e di sei Comuni limitrofi) che prende il nome da un suo lontano parente, il Giuseppe Pella secondo presidente del Consiglio della Repubblica, aprirà addirittura in anticipo: lunedì 7 settembre. Una settimana prima della data statale del 14 settembre, per permettere agli ... Leggi su ilgiornale

