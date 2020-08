Il Paradiso delle Signore, oggi 28 agosto: Angela la fa finita con Riccardo (Di venerdì 28 agosto 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: il ricatto di cui è vittima Riccardo costringe Angela a prendere una drastica decisione: lasciare il suo amato. Grazie a Salvatore Paola fa pace con suo marito. Vittorio mostra tutto fiero la pagina pubblicitaria sul giornale del bikini spaziale. Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partireArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

_A_mors : @AdryWebber Che merde.Pensano pure di trovare delle vergini ad aspettarli in Paradiso. Le troveranno all'inferno co… - Ecatetriformis : RT @umanesimo: Un altra delle porcate fatte da Renzi 'Hanno messo la loro residenza in Italia e con 100 mila euro sono a posto con l'Erari… - sainteclaireint : Siete tornati anche voi al lavoro?????????ma pensate ancora alla spiaggia??il mare??il sole???? C’è chi vive in un paradi… - Franciscktrue : @Miss_FrancyM @andrea_pecchia Per chi sul lavoro subisce molestie, bullismi, prepotenze e prevaricazioni, o condivi… - iIuhob : la combo che sono le voci delle bp con quella di selena sono in paradiso the best think ever -