IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di lunedì 31 agosto 2020

anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di lunedì 31 agosto 2020:

Vittorio (Alessandro Tersigni) parla a Marta (Gloria Radulescu) DELLE vicende della sua famiglia nel corso della guerra. Poi, arrivato al PARADISO, si confronta con Armando (Pietro Genuardi) su come celebrare al meglio il 25 aprile. Marcello (Pietro Masotti) cerca di consolare Roberta (Federica De Benedittis), dispiaciuta per aver deluso la sua professoressa a un esame. In un momento di debolezza, il giovane Barbieri trova il coraggio di dirle che pensa ancora a lei. Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) cerca di stare vicino ...

