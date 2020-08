Il NY Times sul post di Di Maio abbronzato: «Negli Usa, chi fa ironia sul blackface si dimette o viene licenziato» (Di venerdì 28 agosto 2020) I meme virali di Luigi Di Maio abbronzato – le immagini si riferiscono al primo incontro pubblico del ministro degli Esteri dopo il suo rientro dalla vacanza in Sardegna, con il suo omologo cinese Wang – hanno riempito il web e ci hanno letteralmente stufato. Innanzitutto perché, per prendere in giro il ministro degli Esteri, si utilizzava una sfumatura della pratica del blackface, quella in cui un uomo bianco si dipinge il volto di nero. In questo caso, il volto di Di Maio – nei meme – è stato sostituito a personaggi neri, ottenendo, in pratica, lo stesso risultato. LEGGI ANCHE > Tale e Quale Show ha un problema con il blackface Di Maio abbronzato, l’ironia del ministro sui meme Il ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Times sul La crisi dello «Small - Caribe» finisce sul New York Times L'Arena Trump accetta la nomination: Biden distruggerà l’America

WASHINGTON?- «Il presidente della gente. Un leader che farà tornare l'ordine e la sicurezza dopo mesi di proteste. Farà ripartire l'economia dell'America devastata dalla pandemia. E la farà tornare gr ...

Vincenzo De Luca, il dittatore del Kampanistan

Impazza sui social, fa rutilare assunzioni, sovvenzioni e contributi, governa il suo feudo da più tempo di Nursultan Ábishuly Nazarbaev, il presidente kazako che ha formalmente lasciato la guida del P ...

