Il nuovo test rapido ed economico per il coronavirus (Di venerdì 28 agosto 2020) È stato approvato negli Stati Uniti, costa 5 dollari e consente di avere un risultato in 15 minuti, senza inviare il tampone a un laboratorio Leggi su ilpost

fattoquotidiano : IL COVID NON SI FERMA La curva epidemica dell’Italia ha spiccato un nuovo balzo verso l’alto. Oggi parte la sperim… - ilpost : Il nuovo test rapido ed economico per il coronavirus - GradCarre : RT @DaLoVe1974: Se io dico che Polito non vuole fare il test, l'onere della prova è a suo carico, non mio. Un nuovo bizzarro concetto di gi… - _mdellep_ : @GiancarloDeRisi La Cina ha tutto l’interesse a sabotare i kit per il test Covid. Più positivi si trovano e maggior… - thisisafamilys2 : la cosa che mi fa ridere e che tra 6 giorni ho il test di medicina, e sul nuovo merch di lou c’è il dna. grazie per avermelo ricordato ?? -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo test Il nuovo test rapido ed economico per il coronavirus Il Post Covid, bollettino ASL – 28 agosto: “Ci sono 4 nuovi positivi nel reatino”

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi positivi al test Covid. Si tratta di un uomo di 47 anni residente/domiciliato a Rieti di rientro dalla Grecia, di un uomo di ...

Covid, trovati altri 34 ragazzi positivi che erano a Ferragosto alla discoteca Indie

Ecco il consueto bollettino sull’epidemia da Coronavirus diffuso dalla Regione Emilia-Romagna, aggiornato alle 12 di oggi, 26 agosto. Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 31.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi positivi al test Covid. Si tratta di un uomo di 47 anni residente/domiciliato a Rieti di rientro dalla Grecia, di un uomo di ...Ecco il consueto bollettino sull’epidemia da Coronavirus diffuso dalla Regione Emilia-Romagna, aggiornato alle 12 di oggi, 26 agosto. Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 31.