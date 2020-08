Il Monza di Berlusconi e Galliani sfida il Milan: il 5 settembre amichevole a S.Siro (Di venerdì 28 agosto 2020) amichevole dal sapore speciale quella che si disputerà sabato 5 settembre allo stadio Meazza di S. Siro. Il Monza, neo promosso in Serie B, sfiderà il Milan 33 anni dopo l’ultima volta, in un match di Coppa Italia deciso dalla doppietta di Marco Van Basten. Ma soprattutto vedrà il ritorno da avversari di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani contro i rossoneri con i quali hanno vinto 29 trofei in 31 di anni. Sarà anche l’occasione per testare le reali condizioni ldei brianzoli in vista dell’inizio del campionato cadetto che la vedrà tra le favorite, e assistere alla seconda uscita del Milan di Pioli. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it a ... Leggi su sport.periodicodaily

