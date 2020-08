Il ‘miracolo’ della turista ritrovata per caso e salvata dopo due giorni in un crepaccio ghiacciato (Di venerdì 28 agosto 2020) Indossando pantaloni corti e priva di attrezzatura adeguata, una turista russa residente in Germania è sopravvissuta due giorni e due notti in un crepaccio profondo oltre dieci metri sul Grenzgletscher, versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. Procedeva da sola e, non essendo scattato alcun allarme di scomparsa, nessuno la cercava. Secondo quanto riferito dalla compagnia svizzera Air Zermatt, è stata trovata in modo fortuito da un gruppo di alpinisti di passaggio – diretti al rifugio Margherita – che hanno sentito dei rumori provenire da una voragine sul ghiacciaio del Grenz. «Non abbiamo mai assistito a un salvataggio del genere negli ultimi 20 anni. È stato un miracolo», ha scritto Air Zermatt su Facebook. LEGGI ANCHE –> La risposta al video di Salvini sul ... Leggi su giornalettismo

