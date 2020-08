Il ministro Azzolina assicura: “Il 14 settembre scuole aperte” (Di venerdì 28 agosto 2020) Per la titolare del ministero dell’Istruzione non c’è dubbio: il 14 in Italia ripartono le scuole. “Lavoro enorme, anche per i tagli effettuati negli anni precedenti”. “Stiamo lavorando da settimane, il 14 settembre la scuola riparte, anzi ripartono le tante scuole d’Italia. Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie. Abbiamo fatto un … L'articolo Il ministro Azzolina assicura: “Il 14 settembre scuole aperte” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

