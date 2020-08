Il Milan vince ai rigori sulla Samp la Supercoppa Italiana – 28 agosto 1994 – VIDEO (Di venerdì 28 agosto 2020) Il 28 agosto 1994 la Supercoppa Italiana si decide per la prima volta ai calci di rigore: così il Milan supera la Samp Il 28 agosto 1994, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, è andata in scena la Supercoppa Italiana delle prime volte. Mai prima il trofeo si era deciso ai calci di rigore, mai nell’albo d’oro della manifestazione era comparsa per tre anni di fila la stessa squadra. A riuscirci, invece, è stato il Milan, che ha estratto il biglietto vincente alla lotteria dal dischetto contro la Sampdoria. I tempi regolamentari si erano conclusi sull1-1, punteggio firmato da Mihajlovic e – nel ... Leggi su calcionews24

jeanpauldl1998 : @supersonico1986 Se l'Inter lo molla il Milan può provarci a 25M max secondo me. Se si va sull'asta vince sempre l'… - VaiasinniSimone : @MarcoVerduz È praticamente un win win se vince il Milan abbiamo vinto noi se vince il Monza ha vinto Silvio - RaffaelloComes : @imtheonlyleon @PaoloBianchessi non contano i giocatori..conta quanto riesci a fare gruppo..è per questo che la juv… - Jack91x : RT @MarcoReNer_azz: Quanti anni è che il Milan non fa la Champions? Tanti mi sa..8 credo. La storia si riscrive altrimenti rimane certo ma… - MarcoReNer_azz : Quanti anni è che il Milan non fa la Champions? Tanti mi sa..8 credo. La storia si riscrive altrimenti rimane certo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan vince 28 agosto 1994, il Milan vince la Supercoppa Italiana contro la Samp TUTTO mercato WEB PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Milan ritrova Ibra: 7 mln per un anno"

"Ri-Ibra 9". È questo il titolo che campeggia al centro dell'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport. C'è l'accordo, Zlatan è ancora rossonero: il Milan ritrova il proprio condottiero. Accordo per ...

Calcio femminile: Wendie, la capitana della nona finale di Champions in 11 anni

Il sole che fa scottare la sabbia anche a gennaio, l’azzurro del cielo che si fonde con il blu dell’Oceano. I piedi nudi contro il pallone, quando c’è, altrimenti la partita si fa prendendo a calci un ...

"Ri-Ibra 9". È questo il titolo che campeggia al centro dell'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport. C'è l'accordo, Zlatan è ancora rossonero: il Milan ritrova il proprio condottiero. Accordo per ...Il sole che fa scottare la sabbia anche a gennaio, l’azzurro del cielo che si fonde con il blu dell’Oceano. I piedi nudi contro il pallone, quando c’è, altrimenti la partita si fa prendendo a calci un ...