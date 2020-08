Il disegno neo-ottomano di Erdogan incendia il Mar Egeo (Di venerdì 28 agosto 2020) La storia si è rimessa in moto lungo percorsi difficilmente prevedibili e le acque placide del Mediterraneo, attraversate dai venti di guerra fra Turchia e Grecia, ne sono la prova più evidente. Il Governo turco ha annunciato di voler tenere il prossimo 1 e il 2 settembre delle esercitazioni militari navali nel mare antistante la Repubblica Turca di Cipro del Nord, l’unica parte dell’Unione Europea occupata militarmente da una potenza straniera che da oltre 20 anni ha insediato un “paese fantasma”, al di fuori della legalità internazionale e non riconosciuto da nessun paese membro delle Nazioni Unite.Le esercitazioni militari turche seguono le esercitazioni navali congiunte “Eunomia” delle Marine di Grecia, Italia, Francia e Cipro iniziate il 24 agosto e nate in risposta alle ripetute minacce turche con le esplorazioni ... Leggi su huffingtonpost

