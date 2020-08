Il discorso di Donald Trump alla convention Rep: «L’agenda di Biden? Made in China. Fermeremo le folle inferocite» – Il video (Di venerdì 28 agosto 2020) Accetta la candidatura il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla fine della convention repubblicana, con un lungo discorso, dipingendosi in completo contrasto con il suo avversario, il dem Joe Biden, citato per una quarantina di volte e accusato dal tycoon di avere un programma socialista «radicale». Trump arriva scendendo le scale mentre tiene per mano Melania. Il suo è un discorso di un’ora davanti ai 1900 ospiti sul South Lawn, il giardino meridionale della residenza presidenziale. Ospiti non distanziati né forniti di mascherina. «Noi saremo sempre dalla parte di chi garantisce la sicurezza e difende la nostra bandiera», dice Trump parlando a ... Leggi su open.online

