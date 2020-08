Il derby Milano/Torino rischia di far perdere l'Italia (Di venerdì 28 agosto 2020) Il braccio di ferro economico e politico va avanti, sottotraccia, da mesi. Adesso però è uscito allo scoperto. E potrebbe finalmente risolversi. Grazie a una data: il 10 settembre verrà avanzata ufficialmente dal comitato ad hoc una prima soluzione per riassegnare la sezione di Londra del Tribunale Unificato dei Brevetti (Tub), poiché dopo la Brexit il Regno Unito si è chiamato fuori. In corsa c’è anche – anzi, principalmente – l’Italia. Ma l’ennesimo bisticcio politico rischia di giocare a sfavore: a candidarsi sono state sia Milano, con il sindaco dem Beppe Sala, che Torino, con la sindaca Cinquestelle Chiara Appendino. Non solo: il Tub dipenderà da tre ministeri: Farnesina e Giustizia, a guida pentastellata, e Affari Europei, in quota ... Leggi su huffingtonpost

